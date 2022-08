E’ morto Roger E. Mosley, era ‘TC’ in Magnum PI (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ morto Roger E. Mosley. L’attore aveva 83 anni, come ricorda TMZ. Mosley ha interpretato il ruolo di ‘TC’ nella serie Magnum PI accanto a Tom Selleck. Il decesso dell’attore è stato reso noto dalla figlia. Mosley ha recitato in 158 episodi di Magnum PI nell’arco di 8 stagioni. Ha preso parte anche ad altre serie di successo tra gli anni ’70 e ’80, con apparizioni in Love Boat, Sanford andn Son, Kojak, Starsky and Hutch. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – E’E.. L’attore aveva 83 anni, come ricorda TMZ.ha interpretato il ruolo dinella seriePI accanto a Tom Selleck. Il decesso dell’attore è stato reso noto dalla figlia.ha recitato in 158 episodi diPI nell’arco di 8 stagioni. Ha preso parte anche ad altre serie di successo tra gli anni ’70 e ’80, con apparizioni in Love Boat, Sanford andn Son, Kojak, Starsky and Hutch. L'articolo proviene da Italia Sera.

telodogratis : E’ morto Roger E. Mosley, era ‘TC’ in Magnum PI - vivereitalia : E' morto Roger E. Mosley, era 'TC' in Magnum PI - lifestyleblogit : E' morto Roger E. Mosley, era 'TC' in Magnum PI - - ledicoladelsud : E’ morto Roger E. Mosley, era ‘TC’ in Magnum PI - LocalPage3 : E' morto Roger E. Mosley, era 'TC' in Magnum PI -