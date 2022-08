Coppa Italia 2022/2023: flop Salernitana, il Parma espugna l’Arechi e vola ai sedicesimi (Di domenica 7 agosto 2022) Nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2022/2023, il Parma batte per 2-0 la Salernitana. Successo contro pronostico dei ragazzi di Pecchia, che espugnano l’Arechi grazie alle reti di Camara e Mihaila e proseguono il loro cammino nella competizione. Dopo un primo tempo equilibrato, i ducali salgono in cattedra e dominano la seconda frazione, venendo premiati dal risultato. A sbloccare la gara è il neo entrato Camara al 60? grazie ad un tap-in vincente. Un quarto d’ora dopo arriva il raddoppio firmato Mihaila, che grazie ad un rimpallo batte Sepe e mette in discesa la strada del Parma. La Salernitana prova a reagire, ma la migliore squadra in campo si conferma il Parma, che ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Nel match valido per i trentaduesimi di finale di, ilbatte per 2-0 la. Successo contro pronostico dei ragazzi di Pecchia, chenograzie alle reti di Camara e Mihaila e proseguono il loro cammino nella competizione. Dopo un primo tempo equilibrato, i ducali salgono in cattedra e dominano la seconda frazione, venendo premiati dal risultato. A sbloccare la gara è il neo entrato Camara al 60? grazie ad un tap-in vincente. Un quarto d’ora dopo arriva il raddoppio firmato Mihaila, che grazie ad un rimpallo batte Sepe e mette in discesa la strada del. Laprova a reagire, ma la migliore squadra in campo si conferma il, che ...

