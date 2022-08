Calenda rompe il patto | choc nel centrosinistra

(Di domenica 7 agosto 2022) «Decisione sofferta, non vado avanti con il Pd». Renzi esulta. Letta: l’unico accordo che Carlo può fare è con sé stesso

ricpuglisi : +++ CALENDA ROMPE CON IL PD CON UNA LUNGA PREMESSA +++ - Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA | Calenda rompe il patto col Pd: 'Decisione sofferta, coalizione fatta per perdere male'. Il leader… - fattoquotidiano : #CALENDA ROMPE CON LETTA L'alleanza dura appena 5 giorni: gli accordi 'legittimissimi' sono diventati 'una coalizi… - Ezio192maubor : RT @ErMejoSindaco: #Calenda rompe l’alleanza con il PD No, #Calenda rompe il cazzo e basta - latwittipe : RT @GianniCuperIoPD: Calenda rompe col Pd e si allea con Conte. -

'Voglio proprio vedere a questo punto come faa rompere. Sarebbe assurdo e irresponsabile'. Enrico Letta, ieri sera, si era mostrato ottimista. Non crede che il leader di Azione oggi possa ...Con un mantra, che è lo stesso del loro segretario:ha fatto un regalo alla destra. Graziano Delrio ha aggiunto frastornato: "Più di uno oggi festeggia". Lorenzo Guerini, ministro della ...«Decisione sofferta, non vado avanti con il Pd». Renzi esulta Letta: l’unico accordo che Carlo può fare è con sé stesso ...Una manciata di ore. Tanto è durato il campo largo e plurale che Enrico Letta pensava di aver definito ieri con le intese siglate al Nazareno ...