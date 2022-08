Bargiggia: “in settimana gli agenti di Raspadori spingeranno col Sassuolo per la cessione” (Di domenica 7 agosto 2022) Raspadori al Napoli. Le parti sono distanti ma distante è anche la fine del mercato. Si chiude il 31 agosto. Paolo Bargiggia scrive che le cose possono ancora cambiare e individua negli agenti di Raspadori l’elemento di novità che potrebbe diventare determinante. In settimana Raspadori ed i suoi agenti cominceranno a spingere con il Sassuolo per la cessione al Napoli. Rifiutato fin qui il rinnovo del contratto a 1.5 milioni a stagione. Raspadori vuole il Napoli e giocare la Champions. Il Napoli vuole Raspadori. A Napoli guadagnerebbe 2,5 milioni. In settimana Raspadori ed i suoi agenti cominceranno a spingere con il @SassuoloUS per la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 agosto 2022)al Napoli. Le parti sono distanti ma distante è anche la fine del mercato. Si chiude il 31 agosto. Paoloscrive che le cose possono ancora cambiare e individua neglidil’elemento di novità che potrebbe diventare determinante. Ined i suoicominceranno a spingere con ilper laal Napoli. Rifiutato fin qui il rinnovo del contratto a 1.5 milioni a stagione.vuole il Napoli e giocare la Champions. Il Napoli vuole. A Napoli guadagnerebbe 2,5 milioni. Ined i suoicominceranno a spingere con il @US per la ...

