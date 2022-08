A settembre scoppia un’altra guerra

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 7 agosto 2022) Draghi profeta solo in patria. In Libia non contiamo più nulla e nei prossimi mesi, sotto la nostra totale sinecura, anche i Balcani rischiano di esplodere in unafratricida più destabilizzante di quella in Ucraina. L’appello inascoltato da Super Mario Quando Draghi parla, con malcelato orgoglio, dell’accresciuta credibilità internazionale del suo Governo, nessuno gli chiede come mai cotanta credibilità non sia servita a giocare almeno queste due partite estere dove, storicamente, l’Italia ha sempre svolto un ruolo primario. In Libia impazza da anni unacivile, mentre sui Balcani Super Mario e i suoi colleghi europei non hanno minimamente ascoltato il grido d’allarme di Milo ?ukanovi?, presidente del Montenegro che, con lungimiranza e visione, si batte da tempo per avvicinare quell’area all’Unione Europea. A Madrid ha dichiarato “i ...