Taiwan | Ministero della Difesa | la Cina sta simulando un attacco contro di noi

(Di sabato 6 agosto 2022) - Per il Pentagono la visitaterza carica istituzionale statunitense a Taipei si sta rivelando un pretesto

Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Agenzia_Ansa : Un totale di 22 caccia cinesi ha brevemente superato oggi la linea mediana informale che divide lo Stretto di Taiwa… - AmbCina : Il Ministero degli Affari Esteri annuncia contromisure in risposta alla visita di #NancyPelosi a #Taiwan. 1. Annul… - marinellafly12 : RT @AmbCina: Il Ministero degli Affari Esteri annuncia contromisure in risposta alla visita di #NancyPelosi a #Taiwan. 1. Annullamento dei… - marinellafly12 : RT @angelo_falanga: divertente conversazione su Twitter tra Zelensky e l'account ufficiale del ministero degli Esteri taiwanese: Min.Esteri… -

- Per il Pentagono la visita della terza carica istituzionale statunitense a Taipei si sta rivelando un pretestoOre 07:40 -Difesa: "La Cina simula un attacco" Continuano le maxi manovre militari cinesi con aerei e navi intorno a, iniziate dopo la visita di Nancy Pelosi sull'isola. "...Il vice capo dell'unità di ricerca e sviluppo della Difesa di Taiwan, Ou Yang Li-hsing, è stato trovato morto in una stanza d'albergo ...Per il Pentagono la visita della terza carica istituzionale statunitense a Taipei si sta rivelando un pretesto ...