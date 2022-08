Spalletti: "Mi aspetto Raspadori e il portiere? Se lo aspettano loro, la dirigenza non io, la squadra è incompleta e lo sanno'' (Di sabato 6 agosto 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo l'amichevole con l'Espanyol. Queste le sue parole: "C'era un livello alto di aggressività ogni volta che ci liberavamo per andare a imbucare. Questo è il calcio che dobbiamo affrontare, dunque è stato un buon test. -afferma Spalletti -Noi, però, dobbiamo far girare meglio la palla, con più pulizia e meno difficoltà a trovare l'uomo nello spazio. De Laurentiis coinvolto? Abbiamo bisogno dell'apporto di tutti e lui è il primo che tenta di trasferire voglia e disponibilità. -prosegue Spalletti - In quel caso ha ritenuto opportuno protestare ed è andato. Il protestatore in panchina non lo avevamo (ride, ndr). Osimhen? Il gruppo storico non c'è più, per cui dobbiamo trovare in altri le loro caratteristiche: Anguissa, ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 6 agosto 2022) Luciano, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo l'amichevole con l'Espanyol. Queste le sue parole: "C'era un livello alto di aggressività ogni volta che ci liberavamo per andare a imbucare. Questo è il calcio che dobbiamo affrontare, dunque è stato un buon test. -afferma-Noi, però, dobbiamo far girare meglio la palla, con più pulizia e meno difficoltà a trovare l'uomo nello spazio. De Laurentiis coinvolto? Abbiamo bisogno dell'apporto di tutti e lui è il primo che tenta di trasferire voglia e disponibilità. -prosegue- In quel caso ha ritenuto opportuno protestare ed è andato. Il protestatore in panchina non lo avevamo (ride, ndr). Osimhen? Il gruppo storico non c'è più, per cui dobbiamo trovare in altri lecaratteristiche: Anguissa, ...

sportmediaset : Spalletti e il mercato del Napoli: 'Rosa incompleta, ma attendo fiducioso' #spalletti #napoli - Daniele91Nap : RT @Napoli_Report: #Spalletti: 'Se mi aspetto #Raspadori e il portiere? Secondo me se lo aspettano loro, la dirigenza. Io non me lo aspetto… - junews24com : Raspadori Juve, annuncio di Spalletti: «Non me l'aspetto io ma...» - - Stef86Gentile : @Napoli_Report @SimoneGuadagnoo La risposta corretta alla domanda sarebbe stata: “Non li aspetto perchè ho appena r… - PinoSa54 : ????.... intanto il Mister... pazientemente...Aspetta....???? -