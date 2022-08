Snapchat e Ticketmaster presentano una nuova modalità per scoprire gli eventi live

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 6 agosto 2022) Snapchat è lieta di annunciare lapartnership con, per offrire un’esperienza unica agli Snapchatter in più di 20 Paesi in tutto il mondo. A partire dal 16 febbraio, Snapchat ehanno lanceto una nuovissima funzionalità dedicata aglidal vivo. I due brand hanno infatti collaborato per sviluppare un’esperienza innovativa all’interno dell’app di Snapchat, che sfrutta un Map Layer unico nel suo genere e un Mini all’interno dell’app. Questafunzione segnala agli utenti gliin linea con le preferenze personali e permette loro di indicare l’interesse per i diversi spettacoli, scorrendo a sinistra e a destra. Inoltre, gli Snapchatter potranno persinonelle vicinanze a cui partecipano ...