Milan, TMW: "Interessa Jean Onana del Bordeaux" (Di sabato 6 agosto 2022) Milan Onana- Il Milan continua il suo lavoro im vista della prossima stagione, oggi lavoro di scarico per gli uomini di Pioli. I Rossoneri stasera alle ore 19:00 incontreranno il Vicenza, in quel che sarà l'ultimo incontro prima dell'inizio della Serie A. Il Milan continua a lavorare sul mercato, dopo l'acquisto di Charles De Keteleare dal Brugges per 35 milioni di euro. I Rossoneri ora puntano un colpo per la difesa, Interessano N'Dicka e Diallo per la retroguardia difensiva rimasta a secco dopo l'addio di Romagnoli e Gabbia. Anche per il centrocampo, serve qualcuno che possa offrire la stessa fisicità e tecnica lasciata da Kessiè, trasferitosi al Barcellona. Uno degli obbiettivi è il giovane Jean Onana del Bordeaux, squadra da dove i Rossoneri hanno ...

