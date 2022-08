Mario Draghi dice addio, e ora? (Di sabato 6 agosto 2022) La crisi di governo e lo scioglimento delle camere ha alimentato l’incertezza dei mercati finanziari. Ma per chi non si occupa di alta finanza, cosa succederà ora che l’ormai ex premier Mario Draghi ha abbandonato la nave? Chi guiderà il paese in un momento tanto delicato e che ne sarà dell’Italia? Mario Draghi dice addio ma per l’Europa non è una buona notizia La data per le elezioni è stata fissata per la fine di questo settembre. Pareri contrastanti affiorano in superficie. C’è chi sostiene che le elezioni non avverranno a causa di una nuova ondata pandemica e delle relative restrizioni che verranno riproposte per contrastare la diffusione del virus. C’è chi sostiene che la scarsa affluenza delle precedenti tornate elettorali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 agosto 2022) La crisi di governo e lo scioglimento delle camere ha alimentato l’incertezza dei mercati finanziari. Ma per chi non si occupa di alta finanza, cosa succederàche l’ormai ex premierha abbandonato la nave? Chi guiderà il paese in un momento tanto delicato e che ne sarà dell’Italia?ma per l’Europa non è una buona notizia La data per le elezioni è stata fissata per la fine di questo settembre. Pareri contrastanti affino in superficie. C’è chi sostiene che le elezioni non avverranno a causa di una nuova ondata pandemica e delle relative restrizioni che verranno riproposte per contrastare la diffusione del virus. C’è chi sostiene che la scarsa affluenza delle precedenti tornate elettli ...

