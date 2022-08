Juve, la scelta di Allegri su Fagioli e Rovella (Di sabato 6 agosto 2022) Complice anche gli infortuni di Paul Pogba e Weston Mckennie, l'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha deciso si puntare sui giovani.... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) Complice anche gli infortuni di Paul Pogba e Weston Mckennie, l'allenatore della, Massimiliano, ha deciso si puntare sui giovani....

AlfredoPedulla : #Kostic chiede ancora tempo al #WestHam. Vuole ancora aspettare l’ultima decisione della #Juve, oggi resta la sua primissima scelta - 90Valla : RT @persemprecalcio: ???? La partita tra l'#AtleticoMadrid e la #Juve, inizialmente annullata, si giocherà domani alle 18. Ecco la sede sce… - junews24com : Muriel Juve, novità da Valencia: la scelta di Gasperini per l'amichevole - - Hyperrita : RT @cristinho15: diciamo che se difendiamo #Allegri lo scorso anno per la rosa scarsa e poi gli scarti vanno in premier a fare la differenz… - ZonaBianconeri : RT @cristinho15: diciamo che se difendiamo #Allegri lo scorso anno per la rosa scarsa e poi gli scarti vanno in premier a fare la differenz… -