Juve, Kostic è sempre più vicino (Di sabato 6 agosto 2022) La Juve è pronta a chiudere per Kostic: raggiunta l'intesa con il serbo, la Juve deve trovarla con i tedeschi La Juve è ad un passo da Filip Kostic. Come riportato dalla Stampa, ieri i dirigenti della Juve hanno trovato l'accordo con l'entourage del serbo per 2.5 milioni l'anno. Rimane da convincere l'Eintracht Francoforte – travolto ieri 6-1 dal Bayern Monaco – che chiedono 20 milioni, ma con un'offerta di 15 milioni di parte fissa più bonus si può chiudere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

