Juve - Atletico | non solo amichevole | sono ore decisive per Morata Ecco le condizioni e le alternative

juventusfc : Juve-Atletico si gioca domani al Training Center. - _Morik92_ : Juve-Atletico si giocherà a porte chiuse a Torino. Troppo pericolosa la situazione a Tel Aviv per permettere il reg… - CorSport : ?? Atletico Madrid-#Juve annullata a Tel Aviv, si giocherà a porte chiuse a Torino - LucaNardo97 : RT @juventusfc: Juve-Atletico si gioca domani al Training Center. - siglemin : RT @juventusfc: Juve-Atletico si gioca domani al Training Center. -

Cambia la sede, non più Tel Aviv ma la Continassa, però l'occasione di vedersi con l'Madrid, in campo e anche fuori, è l'atteso momento giusto per riaprire i canali di dialogo tra la Juventus e la dirigenza dei Colchoneros su un tasto particolarmente sensibile per un po' ...A causa dell'attuale situazione di sicurezza, Comtec Group annuncia che la partita traMadrid e Juventus, in programma domani, domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium , non si disputerà . I ...La nota del club bianconero. "In ragione degli ultimi sviluppi, l'amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, in programma in Israele è stata cancellata", comunica la Juve sul proprio sito web, a confe ...Juventus-Atletico Madrid si gioca, ma alla Continassa alle 18. Dopo l'annullamento della gara in Israele è stata trovata una nuova soluzione: come ufficializzato dal club torinese, bianconeri e Colcho ...