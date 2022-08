Joe Biden guarito dal Covid | ' Negativo al tampone | ma resta in isolamento'

Agenzia_Ansa : Il colloquio fra Joe Biden e il presidente Xi Jinping è terminato. Pechino: la questione di Taiwan 'è chiara' dato… - Agenzia_Ansa : Ucciso il capo di Al Qaida a Kabul, il presidente Usa Joe Biden: 'Fatta giustizia'. Colpito sul balcone da due miss… - MarchezVousLuci : RT @IlPrimatoN: Tra gaffe, attacchi narcolettici e peti in diretta, il presidente Usa sembra la rappresentazione perfetta di un’America orm… - MarcoLiconti : RT @SanMarino_RTV: Settimana trionfale per Joe Biden, ma imbarazzo per visita Nancy Pelosi a #Taiwan | La corrispondenza da Washington di @… - MediasetTgcom24 : Usa, il medico di Joe Biden: il presidente è negativo al Covid #joebiden #kevino'connor #o'connor #questamattina -

Il Primato Nazionale

Il presidente degli Stati Unitiè guarito dal Covid . Contagiato dal virus per la seconda volta in pochissimi giorni,è risultato negativo all'ultimo tampone ma resta in isolamento in attesa di un secondo test ...è risultato negativo al Covid ma resta in isolamento in attesa di un secondo test negativo. Lo afferma il medico del presidente americano Kevin O'Connor. 'Il presidente continua a sentirsi ... Joe Biden: maschera e volto degli Stati Uniti President Joe Biden speaks before signing two bills aimed at combating fraud in the COVID-19 small business relief programs Friday, Aug. 5, 2022, at the White House in Washington. Photo by Evan ...Joe Biden è risultato negativo al Covid ma resta in isolamento in attesa di un secondo test negativo. Lo afferma il medico del presidente americano Kevin O'Connor. "Il presidente continua a sentirsi m ...