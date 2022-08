Il governo ci dia una scuola davvero libera (Di sabato 6 agosto 2022) di Suor Anna Monia Alfieri Siccome non so ricamare, mi ostino a scrivere. L’ostinazione, ovviamente, nasce da un’idea, quella della scuola libera. Soprattutto in questa fase in cui, mentre il governo Draghi si dedica alla gestione dell’ordinaria amministrazione, si accendono i motori della campagna elettorale e si studiano alleanze in vista delle urne, credo sia giusto far sentire, attraverso la mia, la voce dei tanti cittadini onesti che, stanchi di certa politica, desiderano un cambiamento nella società. E se deve esserci un cambiamento, questo deve passare necessariamente attraverso la scuola. È un messaggio che la società dei buoni deve far giungere alla politica. Questo è il tempo opportuno. Ecclesia semper reformanda, si dice. Bene, la scuola aspetta da anni la sua riforma storica, ossia quella ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 6 agosto 2022) di Suor Anna Monia Alfieri Siccome non so ricamare, mi ostino a scrivere. L’ostinazione, ovviamente, nasce da un’idea, quella della. Soprattutto in questa fase in cui, mentre ilDraghi si dedica alla gestione dell’ordinaria amministrazione, si accendono i motori della campagna elettorale e si studiano alleanze in vista delle urne, credo sia giusto far sentire, attraverso la mia, la voce dei tanti cittadini onesti che, stanchi di certa politica, desiderano un cambiamento nella società. E se deve esserci un cambiamento, questo deve passare necessariamente attraverso la. È un messaggio che la società dei buoni deve far giungere alla politica. Questo è il tempo opportuno. Ecclesia semper reformanda, si dice. Bene, laaspetta da anni la sua riforma storica, ossia quella ...

