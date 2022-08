Coppa Italia, Spezia-Como 5-1: in gol anche l’ex Milan Daniel Maldini (Di sabato 6 agosto 2022) Lo Spezia travolge il Como per 5-1 in Coppa Italia: l'ultima rete dei liguri porta la firma dell'ex Milan Daniel Maldini, entrato nel finale Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 agosto 2022) Lotravolge ilper 5-1 in: l'ultima rete dei liguri porta la firma dell'ex, entrato nel finale

OfficialUSS1919 : ???? I numeri di maglia per la Coppa Italia 2022/23 ?? #macteanimo #forzagranata - gippu1 : Daniel #Maldini ha segnato il suo primo gol in Coppa Italia alla stessa squadra a cui Paolo Maldini segnò il suo pr… - TorinoFC_1906 : Stasera in Coppa Italia scenderemo in campo così ?? Calcio d'inizio alle ore 21.15, le casse dello stadio saranno a… - martinapennisi : RT @gippu1: Daniel #Maldini ha segnato il suo primo gol in Coppa Italia alla stessa squadra a cui Paolo Maldini segnò il suo primo gol in s… - antonioamodio22 : Che poi come si è finito a parlare di Calciomercato Juve in un programma che riguarda i sedicesimi della Coppa Italia? -