Canoa: Mondiali velocità, 4 barche azzurre in finale (Di sabato 6 agosto 2022) Halifax, 6 ago. - (Adnkronos) - Gli azzurri della Canoa velocità conquistano i pass per quattro finali ai Campionati del mondo di Halifax, in Canada. Nella terza giornata di gare sul lago Banook il primo a staccare il biglietto per la gara che vale il titolo iridato è Mauro Crenna nel K1 500 metri. L'atleta delle Fiamme Gialle ha chiuso al secondo posto la sua batteria con il tempo di 1.43.32, a 54 centesimi dal campione portoghese Fernando Pimenta, bronzo a Tokyo e campione del mondo nel 2021. Qualificazione in tasca anche per Carlo Tacchini che nella semifinale del C1 500 metri ottiene il secondo posto in 1.54.98 alle spalle del ceco Martin Fuksa. Piazzamento che per l'atleta delle Fiamme Oro vale una corsia in finale. Giacomo Cinti (CC Comacchio) conquista la finale (domenica) del K1 200 metri, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Halifax, 6 ago. - (Adnkronos) - Gli azzurri dellaconquistano i pass per quattro finali ai Campionati del mondo di Halifax, in Canada. Nella terza giornata di gare sul lago Banook il primo a staccare il biglietto per la gara che vale il titolo iridato è Mauro Crenna nel K1 500 metri. L'atleta delle Fiamme Gialle ha chiuso al secondo posto la sua batteria con il tempo di 1.43.32, a 54 centesimi dal campione portoghese Fernando Pimenta, bronzo a Tokyo e campione del mondo nel 2021. Qualificazione in tasca anche per Carlo Tacchini che nella semidel C1 500 metri ottiene il secondo posto in 1.54.98 alle spalle del ceco Martin Fuksa. Piazzamento che per l'atleta delle Fiamme Oro vale una corsia in. Giacomo Cinti (CC Comacchio) conquista la(domenica) del K1 200 metri, ...

