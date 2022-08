Italpress : Unrae, bene l’inclusione di noleggi e flotte tra i beneficiari incentivi -

Il Denaro

"Desideriamo ringraziare il Ministro Giorgetti, il MiSE e il Governo tutto, per aver accolto l'appello dicon un intervento che va nella giusta direzione per il buon funzionamento dell'ecobonus.Persi tratta di un 'intervento che va nella giusta direzione per il buon funzionamento dell'ecobonus. Grazie a questa misura si garantira' finalmente il pieno utilizzo dei fondi a disposizione ... Unrae, bene l'inclusione di noleggi e flotte tra i beneficiari incentivi - Ildenaro.it "Desideriamo ringraziare il Ministro Giorgetti, il MiSE e il Governo tutto, per aver accolto l'appello di UNRAE con un intervento che va nella giusta direzione per il buon funzionamento dell'ecobonus.ROMA - "Grande soddisfazione per l'approvazione di un DPCM - di cui si riserva una lettura più approfondita non appena il testo sar à disponibile - che sembra accogliere in pieno le proprie richieste, ...