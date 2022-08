TS – Kostic e la Juventus più vicini. Caccia al vice Vlahovic: anche Depay (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 19:26:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: TORINO – «Il mercato della Juventus non si ferma a Di Maria, Pogba e Bremer»: ne parliamo con Marco Bo dalla redazione di Tuttosport. «Per quanto riguarda il prossimo colpo, si avvicina Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. Il serbo è d’accordo, ora il club bianconero dovrà trovare la quadra con il club tedesco». All’attacco Passiamo alla questione vice Vlahovic, da tempo centrale nelle trattative: «Per quanto riguarda Alvaro Morata, domenica si terrà l’amichevole con l’Atletico Madrid a Tel Aviv: sarà l’occasione per parlare, forse un’ultima volta, di Alvaro Morata. Per ragioni fiscali di Liga, i Colchoneros non possono concedere il prestito, come vuole la Juve, ma solo la cessione definitiva. Se svanirà del tutto il ritorno dell’attaccante ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 19:26:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: TORINO – «Il mercato dellanon si ferma a Di Maria, Pogba e Bremer»: ne parliamo con Marco Bo dalla redazione di Tuttosport. «Per quanto riguarda il prossimo colpo, si avvicina Filipdell’Eintracht Francoforte. Il serbo è d’accordo, ora il club bianconero dovrà trovare la quadra con il club tedesco». All’attacco Passiamo alla questione, da tempo centrale nelle trattative: «Per quanto riguarda Alvaro Morata, domenica si terrà l’amichevole con l’Atletico Madrid a Tel Aviv: sarà l’occasione per parlare, forse un’ultima volta, di Alvaro Morata. Per ragioni fiscali di Liga, i Colchoneros non possono concedere il prestito, come vuole la Juve, ma solo la cessione definitiva. Se svanirà del tutto il ritorno dell’attaccante ...

romeoagresti : #Juventus sempre più forte su #Kostic: contatti positivi per arrivare alla chiusura // Juventus are still pushing h… - GiovaAlbanese : Ore calde per #Kostic: la #Juventus vorrebbe definire il suo acquisto prima dell'inizio del campionato, si tratta.… - Gazzetta_it : Chi è Kostic, il piccolo Robben che schiva avversari e riflettori #juve #calciomercato - TUTTOJUVE_COM : Sky - Ottimismo in casa Juventus dopo l'incontro con gli agenti di Kostic. Adesso si cercherà l'intesa con l'Eintra… - DjOro : Questa è line up delle trattative in ballo della Juventus #Kostic (chiusa) #Paredes (chiusa) #MilinkovicSavic (in a… -