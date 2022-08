Trentenne arrestato per pedofilia, adescava minorenni sul web (Di venerdì 5 agosto 2022) chiedendo prestazioni sessuali virtuali. 40 i capi d’accusa contestati Un Trentenne insospettabile è stato accusato di “violenza sessuale consumata virtualmente” ai danni di 26 minorenni tra i 10 e 13 anni. L’indagine è partita dopo la denuncia di una madre che ha notato un cambiamento nel comportamento della figlia. Grazie al colloquio con una psicologa, la bambina ha raccontato l’accaduto. L’uomo assumeva l’identità di un 14enne dai modi gentili e adescava sul web minorenni, che convinceva a denudarsi e praticare sesso virtuale. Le indagini hanno messo in luce una pratica costante e duratura. Dall’analisi del falso profilo web, gli inquirenti hanno trovato 177 foto dello falso 14enne, leggermente modificate e molte di più di quelle delle vittime nude. Leggi anche: PALERMO, SGOMINATA LA BANDA DELL’ESPLOSIVO. ARRESTI ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 agosto 2022) chiedendo prestazioni sessuali virtuali. 40 i capi d’accusa contestati Uninsospettabile è stato accusato di “violenza sessuale consumata virtualmente” ai danni di 26tra i 10 e 13 anni. L’indagine è partita dopo la denuncia di una madre che ha notato un cambiamento nel comportamento della figlia. Grazie al colloquio con una psicologa, la bambina ha raccontato l’accaduto. L’uomo assumeva l’identità di un 14enne dai modi gentili esul web, che convinceva a denudarsi e praticare sesso virtuale. Le indagini hanno messo in luce una pratica costante e duratura. Dall’analisi del falso profilo web, gli inquirenti hanno trovato 177 foto dello falso 14enne, leggermente modificate e molte di più di quelle delle vittime nude. Leggi anche: PALERMO, SGOMINATA LA BANDA DELL’ESPLOSIVO. ARRESTI ...

rtl1025 : ?? Bambine di dieci, tredici anni al massimo, adescate via #Whatsapp presentandosi come un 14enne e convinte a spogl… - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: Adesca 26 bambine su WhatsApp fingendosi un14enne, arrestato. Il trentenne aveva 177 foto nel pc. Portato in carcere, e p… - 361_magazine : Trentenne arrestato per pedofilia, adescava minorenni sul web - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Bambine di dieci, tredici anni al massimo, adescate via #Whatsapp presentandosi come un 14enne e convinte a spogliarsi e con… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Adesca 26 bambine su WhatsApp fingendosi un14enne, arrestato. Il trentenne aveva 177 foto nel pc… -