Spalletti: "Mertens? Non sono stato io a non volerlo e nemmeno la Società. Avrebbe potuto darci una grande mano'' (Di venerdì 5 agosto 2022) Spalletti: "Non è vero che Mertens non è rimasto per colpa mia, il nuovo Napoli punta su giovani forti, Raspadori potrebbe darci una grande mano, conto molto su Osimhen, può diventare il leader della squadra" Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato degli azzurri e del mercato. Queste le sue parole: "Il nuovo Napoli vira nella direzione dei giovani forti, nel ridimensionamento degli ingaggi e nella filosofia della sostenibilità. Attorno a noi avverto scetticismo, mi dispiace. Perché ce la stiamo mettendo tutta per farci trovare pronti. Grazie a un mercato che, entro certi confini, sia funzionale alle nostre esigenze. Dybala non è arrivato, sento dire qua e là. Il tentativo è stato fatto dalla ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 5 agosto 2022): "Non è vero chenon è rimasto per colpa mia, il nuovo Napoli punta su giovani forti, Raspadori potrebbeuna, conto molto su Osimhen, può diventare il leader della squadra" Luciano, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato degli azzurri e del mercato. Queste le sue parole: "Il nuovo Napoli vira nella direzione dei giovani forti, nel ridimensionamento degli ingaggi e nella filosofia della sostenibilità. Attorno a noi avverto scetticismo, mi dispiace. Perché ce la stiamo mettendo tutta per farci trovare pronti. Grazie a un mercato che, entro certi confini, sia funzionale alle nostre esigenze. Dybala non è arrivato, sento dire qua e là. Il tentativo èfatto dalla ...

ArmaninPesinde_ : RT @Napoli_Report: #Spalletti al @Corriere: “Perché #Mertens non è rimasto? Chiariamo: non sono stato io, non è stato il club a non volerlo… - francescovitel4 : @TolliVincenzo E poi gli intervistatori avrebbero potuto incalzare con queste domande un mese fa e non solo ora qua… - PolliceAzzurro : Iniziavo a provare un lieve senso di colpa per non essermi emozionato guardando il video saluto di #Mertens. Poi… - HankSchrader88 : Quindi per la proprietà transitiva, Raspadori sarà un panchinaro, giusto? No perché mi è stato detto che Mertens no… - sscalcionapoli1 : Spalletti: “Mertens? Non sono stato io, ha rifiutato offerta! Dybala? Ci abbiamo provato. Su Raspadori…”… -