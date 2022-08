Sky e DAZN, vincitori e vinti della pace sulla Serie A (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono serviti mesi di discussioni e la limatura, fino all'ultimo, di accordi e comunicati perché si arrivasse alla grande pace televisiva sul calcio italiano. Non una rivoluzione, visto che per gli utenti cambierà poco e, soprattutto, resterà la necessità di avere almeno un doppio abbonamento per vedere sia Serie A che Champions League, ma un nuovo assetto che dovrebbe soddisfare tutti gli attori sul tavolo a partire da chi torna (Sky) e per finire con chi lascia una parte del suo pacchetto precedente (Tim). Scenario fluido e non ancora definitivo: l'accordo tra DAZN e Sky non completa le mosse della Ott tedesca detentrice dei diritti del massimo campionato fino al 2024, ora libera di cercare anche altri partner cui veicolare il proprio prodotto non in esclusiva. Al di là delle dichiarazioni ufficiali (“La ... Leggi su panorama (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono serviti mesi di discussioni e la limatura, fino all'ultimo, di accordi e comunicati perché si arrivasse alla grandetelevisiva sul calcio italiano. Non una rivoluzione, visto che per gli utenti cambierà poco e, soprattutto, resterà la necessità di avere almeno un doppio abbonamento per vedere siaA che Champions League, ma un nuovo assetto che dovrebbe soddisfare tutti gli attori sul tavolo a partire da chi torna (Sky) e per finire con chi lascia una parte del suo pacchetto precedente (Tim). Scenario fluido e non ancora definitivo: l'accordo trae Sky non completa le mosseOtt tedesca detentrice dei diritti del massimo campionato fino al 2024, ora libera di cercare anche altri partner cui veicolare il proprio prodotto non in esclusiva. Al di là delle dichiarazioni ufficiali (“La ...

