Sicilia | Formazione Ugl | “Parlamento approva norma di buon senso”

(Di venerdì 5 agosto 2022) “È unadiquellata ieri pomeriggio a Sala d’Ercole, alno, che introduce il comma 2 bis all’articolo 12, secondo comma della legge regionale n.23 del 14 dicembre 2019. Era attesa da mesi e finalmente il legislatoreno introduce un principio opportuno e necessario fissando un limite massimo in termini orari o finanziari ovvero per tipologia corsuale dei percorsi attivabili da ciascun ente diteso a realizzare la più ampia partecipazione e diversificazione dell’offerta formativa in una logica di innalzamento dell’efficacia dei livelli qualitativi diretti ai minori in obbligo scolastico. I parlamentari all’Ars hanno dato dimostrazione di rispetto verso un settore strategico, come quello della ...

ItinerariL : degli Ispettorati Territoriali dell’isola; includa nei programmi di formazione permanente il personale ispettivo de… - LiveSicilia : Formazione, gli enti plaudono per norma Ars: “Settore avrà maggiori tutele” - LiveSicilia : Formazione professionale, l’Ugl: bene la norma che fissa un tetto ai corsi - palermo24h : Sicilia/Formazione. Ugl, Ars approva norma di buon senso - TgrRaiSicilia : Sono 30 i giovani siciliani che parteciperanno al Corso di formazione e aggiornamento in Popular music, organizzato… -

Livesicilia.it

Ini moderati - sovranisti rischiano solo in provincia di Catania e di Ragusa. Il ... il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e rappresentanti di Italia al centro, ladi Giovanni Toti, ......musica coinvolge lo spettatore in un vero e proprio cammino nei più splendidi teatri della... l' orchestra in residence del Festival Lirico dei Teatri di Pietra;che vanta ... Formazione, gli enti plaudono per norma Ars: “Così maggiori tutele” Il commento delle associazioni degli enti di formazione Federterziario, Anfop Sicilia, Forma Sicilia, Cenfop Sicilia, Forma.re e Asef ...Roma, 4 ago. L'accordo fra Pd e Azione prevede di non candidare e sostenere nei collegi uninominali persone considerate divisive come i parlamentari di Verdi e ...