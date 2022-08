Scuola, mascherina in classe solo per fragili (Di venerdì 5 agosto 2022) Mascherine Fpp2 a Scuola solo per personale scolastico e alunni fragili, a rischio cioè di sviluppare forme severe di Covid per l’inizio dell’anno scolastico, con la possibilità di reintrodurre l’obbligo in base all’evoluzione del quadro epidemiologico. È quanto emerge dalle linee guida operative dell’Istituto superiore di Sanità (Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico) per il prossimo anno scolastico 2022-2023. Il documento, che riguarda le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, è stato messo a punto da Iss, con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e propone, da un lato, misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto del quadro ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 agosto 2022) Mascherine Fpp2 aper personale scolastico e alunni, a rischio cioè di sviluppare forme severe di Covid per l’inizio dell’anno scolastico, con la possibilità di reintrodurre l’obbligo in base all’evoluzione del quadro epidemiologico. È quanto emerge dalle linee guida operative dell’Istituto superiore di Sanità (Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico) per il prossimo anno scolastico 2022-2023. Il documento, che riguarda le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, è stato messo a punto da Iss, con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e propone, da un lato, misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto del quadro ...

Adnkronos : Mascherina a scuola, Sileri: 'Non servirà più, come il Green pass'. - Giorgiolaporta : Ho visto un #Parlamento sostituito da #DPCM, idranti in faccia a manifestanti pacifici, un #Tso a un diciottenne ch… - Mikepub1 : RT @valy_s: @OrtigiaP @barbarab1974 @borghi_claudio @maryfagi @Capezzone @molumbe @Michele_Arnese @a_meluzzi @RadioRadioWeb @BarbaraRaval @… - QdSit : Sono state pubblicate oggi le 'Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazio… - ildenaro_it : È quanto emerge dalle #linee #guida operative dell’#Istituto #superiore di #Sanità per il prossimo #anno… -