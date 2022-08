Roma | UFFICIALE la cessione di Veretout al Marsiglia | le cifre

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? La Roma deposita il contratto: #Wijnaldum è giallorosso ????? - Eurosport_IT : La Roma ha il suo nuovo centrocampista ? #Wijnaldum | #Roma | #Calcio - romaforever_it : Calciomercato Roma, UFFICIALE: Veretout al Marsiglia - calsciomercato : ??????????UFFICIALE! Georginio Wijnaldum è un nuovo giocatore della Roma????. Operazione da 8 milioni in prestito con di… - sololaromait : Ufficiale! Jordan Veretout si trasferisce a titolo definitivo all’Olympique Marsiglia. ?? Alla Roma andranno 11 mili… -

Corriere dello Sport

Gioca al nuovo Fantacampionato, il Fantadi Gazzetta, premi per oltre 270.000! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol MERCATO LIVE17:50 - Lae il Bologna avrebbero ...... lesioni gravi e resistenza a pubblico. Il fatto si è dipanato dalla 10.12 quando è giunta la segnalazione di una rapina di un'autovettura avvenuta a Rimini nel parcheggio di viale, ... Ufficiale, Wijnaldum è della Roma: depositato il contratto in Lega Jordan Veretout è ufficialmente un giocatore dell'Olympique Marsiglia. Lo annuncia il club francese attraverso i propri canali social. 29 anni, il centrocampista ...Il club francese ha annunciato l’acquisto dell’ormai ex centrocampista della Roma Jordan Veretout è un nuovo centrocampista del Marsiglia. Il club francese ha annunciato sui propri social l’acquisto d ...