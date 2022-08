Presentate le schede madri GIGABYTE X670E e X670 AORUS

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 5 agosto 2022) Quest’oggi l’azienda ha presentato le suedettagliate(clicca qui per maggiori dettagli sull’azienda) è produttore con sede a Taiwan di prodotti hardware per computer, conosciuto soprattutto per le sue. Quest’oggi ha mostrato la sua prossima gamma diSocket AM5 basate su chipset AMDper i processori desktop Ryzen serie 7000 “Zen 4”. Il cui lancio è previsto a Settembre. Conosciamo tutti l’importanza che AMD da alla connettività PCI-Express Gen 5. Perciò oltre lo slot PEG, il chipset, con più slot M.2 Gen ...