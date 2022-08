Orvieto | adesca un ultracentenario ai giardinetti | donna rom in manette

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 5 agosto 2022), 5 ago — Estate, stagione di partenze, vacanze e turismo, e con le città che da un lato si svuotano e dall’altro le località turistiche si riempiono di turisti spesso frettolosi e sbadati, aumentano i reati predatori: per questo la Polizia di Stato diha intensificato i controlli, dai primi giorni di agosto, proprio per prevenire e scongiurare il pericolo di furti, borseggi e in generale reati predatori. La Squadra Volante dell’orvietano, proprio il primo di agosto ha sorpreso, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino, unadi etnia rom che nella zona residenziale di Ciconia, proprio all’interno dei giardini pubblici, cercava dire un anzianoche prendeva il fresco seduto su una panchina.rom tenta di ...