Meteo, sarà un caldo weekend. Da lunedì temperature in calo (Di venerdì 5 agosto 2022) L' anticiclone africano infiamma l'Italia e nelle prossime ore la colonnina di mercurio salirà fino a raggiungere la soglia dei 40 C . Secondo il team del sito www.iLMeteo.it, l'attuale ondata di calore sarà molto intensa, ma di durata inferiore rispetto alle precedenti: al Nord avremo un calo delle temperatura già domenica, al Centro da lunedì e probabilmente da ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 5 agosto 2022) L' anticiclone africano infiamma l'Italia e nelle prossime ore la colonnina di mercurio salirà fino a raggiungere la soglia dei 40 C . Secondo il team del sito www.iL.it, l'attuale ondata diremolto intensa, ma di durata inferiore rispetto alle precedenti: al Nord avremo undelle temperatura già domenica, al Centro dae probabilmente da ...

