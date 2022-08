LiberEvento sbarca per la prima volta a Cagliari: in arrivo Roberta Bruzzone e Toni Capuozzo (Di venerdì 5 agosto 2022) Roberta BruzzoneCagliari – Il Festival Culturale LiberEvento approda per la prima volta a Cagliari all’Airport Library dell’aeroporto Cagliari-Elmas con quattro prestigiosi appuntamenti. Si parte domenica 7 agosto alle ore 17 con l’autore e regista Paolo Restuccia che presenterà il suo libro “Il colore del tuo sangue” (Arkadia 2022) in dialogo col giornalista, scrittore e direttore artistico del festival Claudio Moica. Il 23 agosto invece, arriva Toni Capuozzo con “Balcania, l’ultima guerra europea” (Biblioteca dell’immagine 2022). “Balcania” è un libro che viaggia sul filo dei ricordi dell’autore, che per dieci anni ha seguito da inviato per la tv i conflitti della ex Jugoslavia. La presentazione in dialogo con ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 5 agosto 2022)– Il Festival Culturaleapproda per laall’Airport Library dell’aeroporto-Elmas con quattro prestigiosi appuntamenti. Si parte domenica 7 agosto alle ore 17 con l’autore e regista Paolo Restuccia che presenterà il suo libro “Il colore del tuo sangue” (Arkadia 2022) in dialogo col giornalista, scrittore e direttore artistico del festival Claudio Moica. Il 23 agosto invece, arrivacon “Balcania, l’ultima guerra europea” (Biblioteca dell’immagine 2022). “Balcania” è un libro che viaggia sul filo dei ricordi dell’autore, che per dieci anni ha seguito da inviato per la tv i conflitti della ex Jugoslavia. La presentazione in dialogo con ...

