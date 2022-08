L’astensione è al 42% ma la temperatura elettorale salirà I numeri di Risso Ipsos

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il clima bollente non accende gli entusiasmi degli elettori. La spinta degli italiani, in questo momento, propende più per l’ombrellone che per le urne. Ma d’altra parte era abbastanza prevedibile. Certamente, fra le sfide che i partiti dovranno affrontare, oltre alla brevitas di questa campagnatardo ferragostana, c’è senz’altro quella di riportare i cittadini (soprattutto i più giovani) alle urne. Sì, perché come conferma il direttore scientifico di, Enzo, “attualmente, gli elettori che propenderebbero per l’indecisione o, si aggirano attorno al 42%”. Direttore, un dato piuttosto indicativo di una disaffezione generalizzata alla politica. Per la verità, a determinare questo tipo di scenario, concorrono diversi fattori. Primo fra tutti il fatto che le persone in linea di massima ...