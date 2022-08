I due Carletti di Confindustria | tra spocchia e tracotanza | vuoto di idee | mentalità destrorsa

(Di venerdì 5 agosto 2022) Davvero sorprendente lo spazio pubblico di cui si è appropriato Carlo Calenda, che con il 3% delle previsioni sondaggistiche a proprio favore annichilisce Enrico Letta, al punto di accaparrarsi il 30% delle candidature nei collegi uninominali nel campetto dei Rocky-occhi-della-tigre de noantri. Indubbiamente in certi ambienti, e con certi borghesucci, ancora fa presa lada funzionarietto di(magari con tanto di grembiule massonico, se il suo ufficio era al quinto piano del cubo nero dell’Eur) che sbarellava da un convegno a un briefing con lo zainetto colmo di luoghi comuni, ostentati come se fossero verità di fede. Nel caso, l’uomo che s’impanca a fenomeno della concretezza in quanto già portaborse di un Montezemolo abbondantemente evaporato e spara diktat da pariolino prepotente, con il tono plebeo tipico del generone romano. ...

Anche lo storico leader dei Nomadi Beppe, in questi giorni, ha voluto lanciare il conto ... La novità assoluta, quest'anno, sarà rappresentata dai concerti in programma: in viale Campanella ... Beppe Carletti: sul palco contro la guerra e contro tutte le ingiustizie. I Nomadi in scena a Castelfolk