Halo 2, uno streamer riesce nella "Sfida Impossibile" e vince 20.000 dollari (Di venerdì 5 agosto 2022) Tale Charlie "Cr1TiKal" White avrebbe offerto ben 5 mila dollari a chiunque fosse riuscito a portare a termine una vera e propria "mission impossible" in Halo 2. Completare il titolo, in solitaria, a difficoltà leggendaria e con 13 modificatori di difficoltà attivi. Halo 2: giocatore completa la missione Impossibile – 5822 www.computermagazine.itUna Sfida tutt'altro che semplice, praticamente Impossibile, è stata vinta da un giocatore di Halo 2. Ma andiamo con ordine: "Cr1TiKal", nickname di Charlie White, avrebbe offerto un premio dapprima di 5 mila dollari, divenuti poi 20 mila, a chiunque fosse riuscito a terminare il secondo capitolo della saga FPS. Ovviamente bastava portare a termine le avventure di Master Chief. Il titolo, uscito quasi due ...

