De Laurentiis un altro rilancio per Raspadori: Sassuolo convinto (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Napoli sta per prendere Giacomo Raspadori, Aurelio De Laurentiis ha un'altra offerta al Sassuolo. Il presidente del Napoli è il primo a voler prendere l'attaccante di 22 anni che piace moltissimo a Luciano Spalletti. De Laurentiis è sceso in campo in prima persona perché vuole chiudere l'affare, ma non vuole che il Sassuolo tiri troppo la corda. La prima offerta del Napoli era stata di 25 milioni di euro più tre di bonus, poi è arrivato a 30 milioni di euro con i bonus, mentre il Sassuolo continuava a chiederne almeno 35 di milioni di euro. In realtà i neroverdi hanno utilizzato la carta Juve per provare a chiedere 40 milioni di euro, ma si è capito in fretta che quello juventino era un mezzo bluff. Raspadori al Napoli, la nuova offerta di De ...

