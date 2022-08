Dal Dl sicurezza alle alleanze internazionali, il centrodestra lima programma (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - Nuova riunione del centrodestra per completare il lavoro del programma da presentare agli italiani alle elezioni. Nel programma, secondo quanto si apprende, si fa esplicito riferimento ad un decreto sicurezza che la coalizione, qualora dovesse vincere le elezioni, si appresterebbe a varare in una delle prime riunioni del Consiglio dei ministri. Lotta all'immigrazione clandestina, gestione ordinaria dei flussi con l'interlocuzione da portare avanti con l'Unione europea. Il primo punto della bozza che verrà limata nel week end e ultimata martedì prossimo punta proprio alla collocazione dell'Italia nel perimetro euro-atlantico. Con l'appoggio al processo di integrazione europea, la conferma delle alleanze internazionali e il rafforzamento del ... Leggi su agi (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - Nuova riunione delper completare il lavoro delda presentare agli italianielezioni. Nel, secondo quanto si apprende, si fa esplicito riferimento ad un decretoche la coalizione, qualora dovesse vincere le elezioni, si appresterebbe a varare in una delle prime riunioni del Consiglio dei ministri. Lotta all'immigrazione clandestina, gestione ordinaria dei flussi con l'interlocuzione da portare avanti con l'Unione europea. Il primo punto della bozza che verràta nel week end e ultimata martedì prossimo punta proprio alla collocazione dell'Italia nel perimetro euro-atlantico. Con l'appoggio al processo di integrazione europea, la conferma delleanzee il rafforzamento del ...

