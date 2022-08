Criptovalute e sport sempre più vicini (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Dal 6 agosto, data di inizio dei campionati di calcio professionistici, l’Oxford City, che milita nella National League inglese, permetterà ai propri tifosi di acquistare i biglietti delle partite, cibo, bevande e gadget della squadra in Bitcoin, implementando così il supporto delle Criptovalute nel proprio ecosistema. La squadra avrà anche il logo di Bitcoin sul retro della maglia, sponsorizzata dalla società CoinCorner. Il direttore del club ha reso noto che “Abbracciare le innovazioni per garantire l’autosufficienza è una parte fondamentale dei nostri obiettivi a lungo termine”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Dal 6 agosto, data di inizio dei campionati di calcio professionistici, l’Oxford City, che milita nella National League inglese, permetterà ai propri tifosi di acquistare i biglietti delle partite, cibo, bevande e gadget della squadra in Bitcoin, implementando così il supporto dellenel proprio ecosistema. La squadra avrà anche il logo di Bitcoin sul retro della maglia, sponsorizzata dalla società CoinCorner. Il direttore del club ha reso noto che “Abbracciare le innovazioni per garantire l’autosufficienza è una parte fondamentale dei nostri obiettivi a lungo termine”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

fisco24_info : Criptovalute e sport sempre più vicini: (Adnkronos) - Dal 6 agosto, data di inizio dei campionati di calcio profess… - MaestroMiyagi3 : @maumou72 @ilPellicano_ - ForVad72 : RT @Decripto_org: Stipendi in crypto: da @RussellOkung a @NaomiOsaka ecco gli sportivi che guadagnano in criptovalute #Bitcoin #sport #cri… - Decripto_org : Stipendi in crypto: da @RussellOkung a @NaomiOsaka ecco gli sportivi che guadagnano in criptovalute #Bitcoin… -