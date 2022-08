Come funziona Zona Dazn e come va a incidere sul meccanismo della concurrency (Di venerdì 5 agosto 2022) L’accordo Sky-Dazn permetterà la trasmissione delle partite della Serie A (che l’hanno scorso erano trasmesse solo sull’app di Dazn e su Timvision) anche su Sky. La dashboard dell’emittente non solo avrà al suo interno l’app di Dazn (con la conseguente possibilità per i suoi abbonati di vedere i contenuti dell’OTT senza cambiare il telecomando), ma presenterà – nell’elenco dei canali – anche quello denominato Zona Dazn per i clienti Sky Q e MySky. In questo modo non sarà necessario fruire del contenuto in streaming, ma di vedere il segnale di Dazn direttamente sull’emittente satellitare, al canale 214. Cosa comporta la presenza di questo canale? Ci sono dei vantaggi, soprattutto, per gli utenti sotto al punto di vista del meccanismo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 5 agosto 2022) L’accordo Sky-permetterà la trasmissione delle partiteSerie A (che l’hanno scorso erano trasmesse solo sull’app die su Timvision) anche su Sky. La dashboard dell’emittente non solo avrà al suo interno l’app di(con la conseguente possibilità per i suoi abbonati di vedere i contenuti dell’OTT senza cambiare il telecomando), ma presenterà – nell’elenco dei canali – anche quello denominatoper i clienti Sky Q e MySky. In questo modo non sarà necessario fruire del contenuto in streaming, ma di vedere il segnale didirettamente sull’emittente satellitare, al canale 214. Cosa comporta la presenza di questo canale? Ci sono dei vantaggi, soprattutto, per gli utenti sotto al punto di vista del...

