Boxe, Luca Rigoldi vs Gerom Eloyan stasera in tv: canale, orario e streaming Titolo UE Supergallo (Di venerdì 5 agosto 2022) Grande attesa a Dueville per la sfida tra il Campione UE Supergallo, Luca Rigoldi (26v2s2p), e il belga, ma armeno di nascita, Gerom Eloyan (8v3s). L'evento (con 5 match in programma nel sottoclou) avrà luogo presso il palaSport di Due Ville e sarà trasmesso in diretta su RaiSport a partire dalle 21.10. Rigoldi, mancino 29enne, ha nel suo record 26 vittorie, due sconfitte e due pareggi. Nel 2020 l'ultima sconfitta ai punti nel match per il Titolo europeo della sua categoria di peso contro Gamal Yafai. Da quel momento la ripartenza: il Titolo italiano, la vittoria del Titolo UE e adesso la prima difesa. A quel punto la scalata verso il Titolo europeo non sarebbe un'utopia. SportFace.

