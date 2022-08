Appalti del Cira ai Casalesi: la Dda chiede giudizio per dodici persone (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Dda di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per le dodici persone coinvolte nell’inchiesta sulle presunte infiltrazioni del clan dei Casalesi negli Appalti del Cira, il Centro di Ricerche Aerospaziali con sede a Capua (Caserta). L’udienza preliminare è stata fissata dal Gup del tribunale di Napoli Anna Imparato per il 29 settembre prossimo. Figura centrale dell’indagine l’imprenditore Sergio Orsi, già condannato in passato per associazione camorristica perché colluso con il clan dei Casalesi nel settore dei rifiuti. Orsi era finito in carcere il 26 aprile scorso con l’accusa di turbativa d’asta e corruzione con l’aggravante mafiosa; con lui erano stati colpiti da misura cautelare anche altre persone tra ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Dda di Napoli ha chiesto il rinvio aper lecoinvolte nell’inchiesta sulle presunte infiltrazioni del clan deineglidel, il Centro di Ricerche Aerospaziali con sede a Capua (Caserta). L’udienza preliminare è stata fissata dal Gup del tribunale di Napoli Anna Imparato per il 29 settembre prossimo. Figura centrale dell’indagine l’imprenditore Sergio Orsi, già condannato in passato per associazione camorristica perché colluso con il clan deinel settore dei rifiuti. Orsi era finito in carcere il 26 aprile scorso con l’accusa di turbativa d’asta e corruzione con l’aggravante mafiosa; con lui erano stati colpiti da misura cautelare anche altretra ...

