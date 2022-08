AEW Dark 02 08 2022

(Di venerdì 5 agosto 2022) Dagli Universal Studios di Orlando in Florida è andata in scena una nuova puntata di AEW, parecchi i match disputati con difesa del titolo All Atlantic. Ecco i risultati: The Trust Busters (Ari Daivari & Slim J) battono Logan Cruz & Tyshaun Price Willow Nightingale batte Harley Cameron Diamanté batte Rocky Radley The Factory (Aaron Solo & Nick Comoroto) battono Caleb Teninty & KC Rocker Shawn Dean batte Jonathan Hudson Parker Boudreaux batte Serpentico The Acclaimed (Max Caster & Anthony Bowens) battono The Wingmen (Peter Avalon & Ryan Nemeth) AEW All-Atlantic Championship: PAC (c) batte Connor Mills to retain the title

SpazioWrestling : AEW: Annunciata una puntata speciale di Dark: Elevation #AEW - Jolalutte : @AEW Dark hahahhahha - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata di #AEWDark #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata di #AEWDarkElevation #TSOW // #TSOS - ItalianGodAEW : #AEWDynamite Finalmente! Io voglio vedere come si sviluppa la questione Page-bucks-Cole-Red Dragon. Page con chi an… -

The Shield Of Wrestling

Takuma invece riesce ad entrare proprio nella GWM dove assume l'identità di Tiger The. La ... Hiroshi Tanahashi (attuale sfidante di Jon Moxley per l'World Heavyweight Championship ad interim),...È presente, inoltre, l'ormai scomparso Brodie Lee con un ingresso chiamatoOne . Il gioco include anche alcuni ex lottatori WWE passati income Jeff Hardy. Per chi si chiedesse come tutto ... AEW Dark Risultati 02-08-2022 AEW and IMPACT shows on the same day The magic of taped television... Madison Rayne appeared on All Elite Wrestling and IMPACT Wrestling shows on the same night on Thursday, featuring on both AEW ...Emi Sakura w/ Madison Rayne on commentary AEW wrestler Athena (Ember Moon in WWE) is the featured guest on this week’s “AEW Unrestricted” podcast. You can listen to the show below: “Athena grew up ...