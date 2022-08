Uomini e Donne, svelato il nome dell’ex tronista che entrerà nella Casa del GF Vip 7 (Di giovedì 4 agosto 2022) Amedeo Venza lo dà per certo: nella Casa del Grande Fratello Vip 7 come sempre ci sarà anche un ex tronista di Uomini e Donne e non si tratterà né di Giulio Raselli – che aveva chiesto inutilmente ad Alfonso Signorini di essere tenuto in considerazione – né tanto meno di Matteo Ranieri, che avrebbe fatto i provini senza superarli (tra l’altro mentendo perché avrebbe detto di essere single quando era ancora fidanzato). Uomini e Donne anticipazioni, ecco i cavalieri confermati a settembre Manca appena un mese all'inizio di Uomini e Donne e vi sveliamo chi sono i cavalieri che tornano e quelli "fatti fuori" Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 4 agosto 2022) Amedeo Venza lo dà per certo:del Grande Fratello Vip 7 come sempre ci sarà anche un exdie non si tratterà né di Giulio Raselli – che aveva chiesto inutilmente ad Alfonso Signorini di essere tenuto in considerazione – né tanto meno di Matteo Ranieri, che avrebbe fatto i provini senza superarli (tra l’altro mentendo perché avrebbe detto di essere single quando era ancora fidanzato).anticipazioni, ecco i cavalieri confermati a settembre Manca appena un mese all'inizio die vi sveliamo chi sono i cavalieri che tornano e quelli "fatti fuori"e ...

