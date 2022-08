Two Point Campus Recensione, il potere nelle nostre mani (Di giovedì 4 agosto 2022) Two Point Campus è l’ultimo gestionale della serie di gestionali creata da Two Point Studios in uscita il prossimo 9 agosto. Ho avuto la possibilità di provarne la versione PC, parliamone insieme! Two Point Campus, qualche informazione Two Point Campus è il secondo capitolo della serie creata da Two Points Studios, iniziata con il sequel spirituale di Theme Hospital.Minimo comun denominatore di questa saga è sicuramente la miriade di feature fuori di testa che questi titoli prevedono.In questo nuovo gioco ci troveremo a costruire e gestire un Campus universitario, avendo la possibilità non solo di pianificare le stanze, ma anche di creare corsi, assumere personale, favorire le relazioni tra studenti e chi più ne ha più ne ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 agosto 2022) Twoè l’ultimo gestionale della serie di gestionali creata da TwoStudios in uscita il prossimo 9 agosto. Ho avuto la possibilità di provarne la versione PC, parliamone insieme! Two, qualche informazione Twoè il secondo capitolo della serie creata da Twos Studios, iniziata con il sequel spirituale di Theme Hospital.Minimo comun denominatore di questa saga è sicuramente la miriade di feature fuori di testa che questi titoli prevedono.In questo nuovo gioco ci troveremo a costruire e gestire ununiversitario, avendo la possibilità non solo di pianificare le stanze, ma anche di creare corsi, assumere personale, favorire le relazioni tra studenti e chi più ne ha più ne ...

GiocareOra : Two Point Campus trasforma la gestione di un'università in un'avventura sciocca – Recensione - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Dopo aver guidato i campus più disparati alla gloria siamo pronti per darvi il nostro giudizio su #TwoPointCampus: quest'ann… - spaziogames : #TwoPointCampus è un gestionale solido, colorato e sorprendentemente impegnativo, ma non chiedetegli di rivoluziona… - IGNitalia : Dopo aver guidato i campus più disparati alla gloria siamo pronti per darvi il nostro giudizio su #TwoPointCampus:… - RealWineGuru : RT @RealWineGuru: Corvezzo Prosecco DOC Rosé 2020 – Great Value for the Price Point: Corvezzo, Prosecco DOC Rosé 2020, Vento, Italy Tasting… -