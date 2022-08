Tumori: terapia più efficace per quello al colon, grazie alla biopsia liquida (Di giovedì 4 agosto 2022) lo studio clinico interventistico Chronos, coordinato dall'IRCCS Candiolo di Torino e dall'Ospedale Niguarda di Milano, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Torino e dell'Università degli Studi di Milano e la partecipazione clinica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, l'Istituto Oncologico Veneto di Padova e l'IRCCS Candiolo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 agosto 2022) lo studio clinico interventistico Chronos, coordinato dall'IRCCS Candiolo di Torino e dall'Ospedale Niguarda di Milano, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Torino e dell'Università degli Studi di Milano e la partecipazione clinica dell'Istituto Nazionale deidi Milano, l'Istituto Oncologico Veneto di Padova e l'IRCCS Candiolo L'articolo proviene da Firenze Post.

elvenetobestema : @hystrionico1984 Speranza vagava per le strade e poggiando la sua mano misericordiosa sui vaccinati, li salvava dal… - FirenzePost : Tumori: nuova terapia per quello al colon, grazie alla biopsia liquida - NINONipras : Escherichia coli driver... - OssMalattieRare : ??Identificare i centri di riferimento sul territorio e disporre di linee guida e PDTA per la diagnosi e la terapia… - MedMedicine : Tumore al colon-retto, studio italiano: biopsia liquida guida la terapia -