Traffico Roma del 04-08-2022 ore 17:00 (Di giovedì 4 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani resta critica la situazione del Traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare a seguito di un grave incidente si è formata una di 8 km tra la Roma Fiumicino e la Laurentina difficoltà Inoltre per chi dalla Roma Fiumicino si deve mettere sul raccordo ripercussioni anche sulla via Pontina dove si sta in coda da Spinaceto direzione è sulla Salaria per lavori tra la diramazione Roma nord e Monterotondo Scalo nelle due direzioni in città Roma incidente Concorde su via Baldo degli Ubaldi altezza via Cerretti direzione via da oggi al 23 di agosto dalle 20 alla mezzanotte per lasciare spazio ad alcuni spettacoli di strada saranno chiuse al Traffico via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Salaria (Radicofani-Tangenziale Est) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Cassia (Flaminia-San Pietro Fatebenefratelli) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso Grande Raccordo Anulare (via Del Mare/Ostiense-Pontina) - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via del Ponte delle Sette Miglia ?????? traffico rallentato altezza Via Salvatore Barzilai #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Piazza delle Cinque Giornate ?????? traffico rallentato in direzione Lungotevere Michelangelo #Luceverde #Lazio -