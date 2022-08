Torna a Roma il Floating Theatre Summer Fest dal 24 agosto al 25 settembre 2022 a Villa Ada (Di giovedì 4 agosto 2022) Torna A Roma IL Floating Theatre Summer Fest CON NUOVE DATE E NUOVA LOCATION DAL 24 agosto AL 25 settembre 2022 A Villa ADA L’ARENA È REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE CINEMA PER Roma SI INAUGURA CON L’ANTEPRIMA ITALIANA DI “BULLET TRAIN” DIRETTO DA DAVID LEITCH NELLE PRIMA SETTIMANA DI PROGRAMMAZIONE: LE PROIEZIONI SPECIALI IN COLLABORAZIONE CON MUBI DI “THE HUMANS” DEL REGISTA STEPHEN KARAM E “MEMORIA” DI APICHATPONG WEERASETHAKUL L’INCONTRO CON IL CALCIATORE BEPPE SIGNORI E LA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO“FUORIGIOCO – UNA STORIA DI VITA E DI SPORT” LA PROIEZIONE EVENTO DI “14 GIORNI” DI IVAN COTRONEOINTRODOTTA DAL REGISTA CON IL CAST LA PREMIERE DEL FILM D’ANIMAZIONE “DC LEAGUE OF ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 agosto 2022)ILCON NUOVE DATE E NUOVA LOCATION DAL 24AL 25ADA L’ARENA È REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE CINEMA PERSI INAUGURA CON L’ANTEPRIMA ITALIANA DI “BULLET TRAIN” DIRETTO DA DAVID LEITCH NELLE PRIMA SETTIMANA DI PROGRAMMAZIONE: LE PROIEZIONI SPECIALI IN COLLABORAZIONE CON MUBI DI “THE HUMANS” DEL REGISTA STEPHEN KARAM E “MEMORIA” DI APICHATPONG WEERASETHAKUL L’INCONTRO CON IL CALCIATORE BEPPE SIGNORI E LA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO“FUORIGIOCO – UNA STORIA DI VITA E DI SPORT” LA PROIEZIONE EVENTO DI “14 GIORNI” DI IVAN COTRONEOINTRODOTTA DAL REGISTA CON IL CAST LA PREMIERE DEL FILM D’ANIMAZIONE “DC LEAGUE OF ...

