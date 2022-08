Sampdoria | Giampaolo | «Ad oggi dobbiamo capire come muoverci»

(Di giovedì 4 agosto 2022) Marco, tecnico della, ha parlato dell’attuale situazione del club blucerchiato: le sue dichiarazioni Marco, tecnico della, ha parlato dell’attuale situazione in casa blucerchiata ai microfoni della Gazzetta dello Sport. SENTIMENTO – «Io vivo lase fosse mia. Non parlo di proprietà, ovviamente, maaspetto sentimentale». SCENARI – «Sette mesi fa, quando sono tornato, c’era un certo scenario. Suscettibile di possibili cambiamenti (la cessione della società, n.d.r.) dopo il conseguimento della salvezza, poi centrata. Parliamo di un club che doveva ingegnarsi, inventarsi, trovare strategie alternative perché non poteva fare investimenti, né spendere. Adancora non si è prospettato ...

CalcioNews24 : #Giampaolo analizza la situazione in casa #Sampdoria ??? - SampNews24 : #Murillo: «Futuro ancora incerto. #Giampaolo? È un vincente» l #Sampdoria - SampNews24 : #Giampaolo: «Non si può spendere sul mercato. Futuro? Penso questo» #Sampdoria - Fantacalcio : Sampdoria, Giampaolo: 'Mercato di attesa, colpi solo se necessari' - SampNews24 : #Askildsen ricorda la #Sampdoria: «Ho giocato poco per scelta di #Giampaolo» -

Una mossa in entrata ed una in uscita per la Samp di Faggiano e. Damsgaard è sempre più vicino alla partenza. E' alle battute finali la trattativa con il ...dare una risposta alla...Pomeridiano intenso per lache prosegue la preparazione all'esordio stagionale previsto per giovedì sera, quando al '... Marcoe il suo staff hanno diretto una seduta sul campo 1 del ...La trattativa di calciomercato tra Sampdoria e Roma per Villar è destinata a concludersi: il giocatore è sempre più vicino ai blucerchiati ...L’avevo fatto l’ultima volta sei anni fa all’Inter con Roberto Mancini e gliel’ho detto a Giampaolo. Mi è sembrato di tornare piacevolmente indietro nel tempo. Torno a parlare di Sampdoria. È vero che ...