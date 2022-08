Il Foglio

... che il garantismo non porta voti, vero E quei pochi, a chi stai cercando di sottrarli, a... Infatti, sentirti dire "Da Cagliari a Descalzi, il Cane a sei zampedai pm" è quasi da ...Ore 16.12 - Vertice tra Matteoe gli europarlamentari della Lega alla Camera. Ore 15.30 - ... e dei costi dell'energia i prossimi mesi - dice,dai cronisti, fuori da Montecitorio - . ... Salvini assediato dal nord. "Se fa le liste da solo elegge squilibrati, sotto il 10% salta" Il dietro le quinte della festa della Lega a Cervia. Lo scetticismo dei governatori. La distanza di Giorgetti. Zaia: pensiamo ai programmi, non alle poltrone ...Nei canali Telegram della destra cospirazionista spopolano i post e gli slogan del Capitano. E almeno in un caso c'è il consenso di chi gestisce la bestia ...