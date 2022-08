Roma, Roberta Lombardi ribadisce il no all'inceneritore: “Non elimina la discarica” (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo essere saltata a livello nazionale l'intesa tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle scricchiola anche quella nella Regione Lazio. A scagliarsi contro l'inceneritore di Roma e il piano rifiuti stilato dalla giunta di Roberto Gualtieri è Roberta Lombardi, assessore alla transizione ecologica e digitale della Regione: “Oggi il sindaco di Roma Gualtieri ha presentato il Piano Straordinario dei Rifiuti di Roma che prevede, tra le altre cose, la costruzione di un inceneritore da 600mila tonnellate annue, e con il quale ha dichiarato di voler raggiungere l'obiettivo ‘discarica zero'. Una contraddizione in termini visto che anche gli inceneritori producono ceneri e scorie che vanno poi smaltite in discarica, tra cui i rifiuti ... Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo essere saltata a livello nazionale l'intesa tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle scricchiola anche quella nella Regione Lazio. A scagliarsi contro l'die il piano rifiuti stilato dalla giunta di Roberto Gualtieri è, assessore alla transizione ecologica e digitale della Regione: “Oggi il sindaco diGualtieri ha presentato il Piano Straordinario dei Rifiuti diche prevede, tra le altre cose, la costruzione di unda 600mila tonnellate annue, e con il quale ha dichiarato di voler raggiungere l'obiettivo ‘zero'. Una contraddizione in termini visto che anche gli inceneritori producono ceneri e scorie che vanno poi smaltite in, tra cui i rifiuti ...

