Ridusse in fin di vita con 23 coltellate una giovane a Mogliano Veneto: scarcerato per sbaglio, è fuggito all'estero (Di giovedì 4 agosto 2022) È polemica intorno alla notizia che vede libero – a Londra con la madre – il sedicenne che un anno fa accoltellò a Mogliano Veneto una giovane universitaria che stava facendo jogging. Il giovane, già condannato in sede di appello a cinque anni di reclusione, sarebbe stato rilasciato per un errore sulla data di scadenza dei termini di custodia cautelare e nel frattempo sarebbe volato a Londra con la madre, evitando il previsto inserimento in comunità per il suo recupero. La Cartabia avvia un'ispezione La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, attraverso gli uffici del suo gabinetto, ha chiesto all'Ispettorato di svolgere "i necessari accertamenti preliminari, formulando all'esito valutazioni e proposte", a fronte di notizie di stampa sulla scarcerazione di un minorenne, condannato per aver ...

