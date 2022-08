PSG | Galtier | “Giocatori disponibili e concentrati | siamo un gruppo sano”

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il tecnico del PSG Christophe, nel corso della conferenza stampa pre esordio in campionato con il Clermont, ha parlato della sua squadra e del clima che si vive tra i parigini. In primo luogo l’allenatore ha elogiato i suoi calciatori: “La serietà e lo stato d’animo delin questa preparazione mi ha soddisfatto molto. Isono stati molto”. Un pensiero speciale è andato poi a uno dei leader della squadra, Sergio Ramos: “Questo giocatore, che giochi o meno, porta un altissimo livello. Non ha saltato nessuna seduta, sta bene fisicamente”. Infine una battuta sul mercato e sul colpo Renato Sanches: “È un giocatore che ha qualità che altri non hanno, soprattutto se paragonato a Verratti, Vitinha o Danilo Pereira. E’ un tipo di giocatore molto esplosivo, ha ...

