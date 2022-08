Agenzia ANSA

Il presidente del Consiglio Ue, Charles, segue da vicino la situazione nel- Karabakh, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan e parlerà anche con il presidente azero Ilham Aliyev. E' ......già tre gli incontri fra i due leader promossi dal presidente del Consiglio europeo Charles... come detto in precedenza, lo status futuro delKarabakh. La pista europea e quella russa si ... Nagorno:Michel segue dossier, colloqui con entrambe le parti - Ultima Ora Il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, segue da vicino la situazione nel Nagorno-Karabakh, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan e parlerà anche con il ...